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Украина не собирается урегулировать конфликт на Донбассе мирным путем, заявил представитель Европарламента Максимилиан Кра из Германии. Так он прокомментировал атаку на позиции ДНР в среду с применением беспилотного аппарата Bayraktar TB2 и высказывания Киева после этих событий.

Напомним, что сперва посол Украины в Берлине Андрей Мельник возмутился протестами Германии по поводу применения беспилотников. Потом украинская делегация в ТКГ отказалась объясняться за свои действия в регионе на соответствующую просьбу представителей самопровозглашенных республик.

Все это действительно показывает нежелание мирно выходить из конфликта на Донбассе. Не исключено, что после визита в Киев главы Пентагона Ллойда Остина украинская сторона взяла курс на реализацию силового сценария.

Представитель Европарламента осудил действия Киева, а также отметил, что у Германии почему-то не получается создавать беспилотники, поэтому она была вынуждена от них отказаться.

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