Соединенные Штаты и дальше продолжат обвинять Россию в «агрессии» и остальных смертных грехах, так как им необходимо оправдать существование Североатлантического альянса. А также запугать собственных граждан, чтобы они не возмущались постоянно растущему военному бюджету страны, пояснил военный историк Борис Юлин.

В последнее время международная общественность все слабее реагирует на подобные обвинения, поэтому вскоре можно ожидать усиления давления. К примеру, США могут заявить, что Москва поддерживает террористические организации.

По словам эксперта, Вашингтон придумывает подобные обвинения на ходу и поэтому они оказываются не согласованными с союзниками по НАТО. Европейские государства уже не знают, как нужно реагировать на выпады США, а иногда даже осуждают их, так как абсурдность обвинений зашкаливает. Все это, считает Юлин, рано или поздно приведет к развалу Альянса.