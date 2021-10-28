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Военный обозреватель и полковник запаса Александр Жилин считает, что на данный момент не стоит ждать вторжения НАТО в Чёрное море. Об этом он заявил в беседе с iReactor.

Как отмечается, недавно катарское издание Al Jazeera рассказало о борьбе России и НАТО в Чёрном море. В частности, было указано, что Запад усилил здесь своё военное присутствие. Кроме того, указывалось, что Россия мешает интересам Запада. При этом Москва заявила, что действия НАТО, а также Украины, угрожают безопасности границ.

Жилин отметил, что сейчас Россия и западные страны действительно проверяют силы, довольно часто проводя учения. Но он уверен, что Запад не посмеет идти против России. Даже если будет прямой конфликт, то, как он уверен, НАТО придётся спасаться бегством.

Эксперт отметил, что повода для паники нет, и с тех пор, как Крым вошёл в состав России, ситуация сильно изменилась.

Недавно Александр Жилин рассказал об идеологической войне между Россией и США. При этом Россия, как он отметил, проигрывает.

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