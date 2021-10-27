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Военный обозреватель и полковник запаса Александр Жилин заявил, что между США и Россией всё ещё ведётся идеологическая борьба. Его слова передаёт издание URA.RU.

Согласно его заявлению, в настоящее время война ведётся гибридными методами. При этом он отметил, что Россия сама в это ввязалась и весьма давно. Однако на данный момент выигрывают США – России нечего противопоставить доллару США, а также финансовой и экономической агрессии.

Кроме того, Жилин отметил, что для того, чтобы окончательно уничтожить противника, нужно воспитать его детей. В связи с этим он не понимает реформ российского образования по образцу Запада и не понимает ЕГЭ. Эксперт также указал, что Россия осталась в стратегическом одиночестве даже со стороны постсоветских республик.

Но о ядерном ударе со стороны Запада, по мнению Жилина, речь не идёт – это слишком дорого и бессмысленно.

Недавно авторы Le Figaro заявили, что войну с США и Западом начала не Россия. По их мнению, виноваты исламские радикалы.

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