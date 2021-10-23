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Военный эксперт Борис Усвяцов прокомментировал заявление Йенса Столтенберга о поиске возможностей для быстрой переброски сил Североатлантического альянса в Черноморский регион. Он отметил, что в этой ситуации задачи российского флота останутся без изменений – он продолжит обеспечивать безопасность страны и ее морских границ.

Сейчас Россия постоянно строит новые корабли, поэтому ВМФ сумеет справиться с отражением возможного нападения НАТО, заявил аналитик. Он также отметил, что Североатлантический альянс пляшет под дудку спонсора из Вашингтона, страдающего от гигантомании.

США платят не только Брюсселю, но и Киеву, который в антироссийском угаре строит базы для американских и британских судов в Азовском и Черном морях. Но задачи российского флота не меняются – он отслеживает ситуацию в акватории и всегда готов к отражению атак потенциального противника и обеспечению национальной безопасности страны.

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