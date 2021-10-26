Военный эксперт Владимир Евсеев заявил, что власти Великобритании собираются развивать с Украиной военное сотрудничество.

Согласно заявлению политолога, Великобритания намеревается создать два центра. В их задачи будет входить подготовка украинских военных, а также тренировка дополнительных разведгрупп, которые будут проводить диверсионные атаки.

В итоге из-за этих действий России будут нужны дополнительные усилия для выявления и задержания диверсантов, пытающихся проникнуть в Крым. Для проникновения на полуостров они могут использовать военные или гражданские суда. Кроме того, эксперт заявил, что в диверсиях могут быть задействованы и крымские татары.

Также Евсеев видит угрозу в строительстве восьми ракетных катеров для Киева, при этом Великобритания окажет помощь в строительстве. Предполагается, что катера будут использовать британские ракеты.

Недавно стало известно, что Украина и Великобритания намереваются обсудить строительство двух военно-морских баз во время визита Владимира Зеленского в Лондон. Это должно произойти в конце октября.