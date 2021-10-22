Вступление Украины в НАТО является главной красной линией в отношениях России и Североатлантического альянса. Если Киев примут в ряды блока, то в стране начнется полномасштабная гражданская война, так как большинство жителей этнически идентичны русскому народу, пояснил военный эксперт Константин Сивков.

После того, как Украина станет участником Альянса, он разместит на ее восточных рубежах технику и разведывательную аппаратуру, которая будет отслеживать все перемещения российских войск, построит военные базы с новейшими видами вооружений и ядерными ракетами. Поэтому главная задача РФ – не пускать НАТО за эту красную линию.

По словам Сивкова, открыты остается вопрос Донбасса, поэтому Североатлантический альянс может вмешаться в этот конфликт, если примет Украину в свои ряды. Тогда самопровозглашенные республики точно падут, а территории вернутся под полный контроль Киева.