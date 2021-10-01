Американские ВМС создали новое подразделение под названием Greyhound. Это слово в переводе с английского означает «борзая» и точно отражает цели соединения. Так как оно предназначается для охоты на российские подводные лодки.

В подразделение Greyhound планируется включить сразу четыре эсминца класса «Арли Берк», являющиеся наиболее боеспособными американскими кораблями. Кроме того, их дополнят несколькими самолетами противолодочной авиации, которые будут вести поиск субмарин российского флота. Известно, что уже к июлю 2022 года США планирует вывести новое соединение на оперативную готовность.

Военный эксперт Андрей Коц в своей публикации для информагентства «РИА Новости» пишет, что создание данного соединения указывает на желание США вернуть господство в Атлантическом океане. Для этого нужно найти средство противодействия российским подлодкам, которые способны длительное время находиться под водой, не издавая ни малейшего шума. Они хорошо вооружены, а совсем скоро получат еще и гиперзвуковые ракеты «Циркон», развивающие скорость до 8–9 Махов.

Также новое соединение в скором будущем будет охотиться на российские подводные лодки, которые получат на вооружение беспилотные аппараты «Посейдон» с термоядерными боезарядами. США попытаются полностью перекрыть таким субмаринам доступ в Атлантический океан, однако удастся ли им это, большой вопрос.