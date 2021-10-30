Эсминец USS Porter не просто так вошел в Черное море. В ходе маневров с союзниками он вполне может организовать очередную антироссийскую провокацию, уверен военный эксперт Иван Коновалов.

Специалист, возглавляющий Фонд содействия технологиям XXI века, отметил, что НАТО до предела активизировался в Черном море. Альянс уже использует лазейку в конвенции Монтрё, которая позволяет ему просто менять один корабль на другой каждые три недели. Эта ситуация рано или поздно приведет к вооруженному столкновению.

По словам Коновалова, в распоряжении РФ имеется Черноморский флот, а также береговые ракетные комплексы и системы ПВО-ПРО. США в таких условиях вряд ли будут рисковать и лезть на рожон, однако за ними необходимо пристально следить, так как исключать серьезных провокаций в ходе учений нельзя.