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Эсминец USS Porter не просто так вошел в Черное море. В ходе маневров с союзниками он вполне может организовать очередную антироссийскую провокацию, уверен военный эксперт Иван Коновалов.

Специалист, возглавляющий Фонд содействия технологиям XXI века, отметил, что НАТО до предела активизировался в Черном море. Альянс уже использует лазейку в конвенции Монтрё, которая позволяет ему просто менять один корабль на другой каждые три недели. Эта ситуация рано или поздно приведет к вооруженному столкновению.

По словам Коновалова, в распоряжении РФ имеется Черноморский флот, а также береговые ракетные комплексы и системы ПВО-ПРО. США в таких условиях вряд ли будут рисковать и лезть на рожон, однако за ними необходимо пристально следить, так как исключать серьезных провокаций в ходе учений нельзя.

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