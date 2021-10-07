В арсенале Соединенных Штатов представлены «адекватные», но устаревшие ядерные ракеты, заявил российский военный эксперт Сергей Хатылев. По его словам, США никак не хотят признавать, что стратегическое оружие нуждается в модернизации и не предпринимают никаких мер для устранения этой проблемы.

В то же время власти США неоднократно заявляли, что Россия уже обошла их в ядерной сфере. Она модернизировала как боеголовки, так и сами ракеты-носители, что позволяет говорить о наличии в ее арсенале современного стратегического вооружения.

Соединенные Штаты отстают, так как надеются, что старые ракеты все равно смогут отразить возможный удар вероятного противника. По мнению Хатылева, это серьезная ошибка, которая в будущем может навредить Вашингтону. Вопреки мнению американских властей, страна отстает от России и через пару лет это может стать слишком заметным для всех союзников США, а не только для РФ.