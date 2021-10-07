читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В арсенале Соединенных Штатов представлены «адекватные», но устаревшие ядерные ракеты, заявил российский военный эксперт Сергей Хатылев. По его словам, США никак не хотят признавать, что стратегическое оружие нуждается в модернизации и не предпринимают никаких мер для устранения этой проблемы.

В то же время власти США неоднократно заявляли, что Россия уже обошла их в ядерной сфере. Она модернизировала как боеголовки, так и сами ракеты-носители, что позволяет говорить о наличии в ее арсенале современного стратегического вооружения.

Соединенные Штаты отстают, так как надеются, что старые ракеты все равно смогут отразить возможный удар вероятного противника. По мнению Хатылева, это серьезная ошибка, которая в будущем может навредить Вашингтону. Вопреки мнению американских властей, страна отстает от России и через пару лет это может стать слишком заметным для всех союзников США, а не только для РФ.

Вам может понравиться

Полковник Хукер рассказал Пентагону, как воевать с Россией

Американский десантник с 30-летним стажем, вышедший в отставку в звании полковника, Ричард Хукер поделился с Пентагоном своими соображениями по поводу войны с Россией. Он подготовил доклад для Ассоциации армий США,

РИА: Британцы высмеяли главу “Нафтогаза” за высказывания в адрес “Северного потока-2”

Критика газопровода «Северный поток-2» из уст главы украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко – это недобросовестная конкуренция, уверены читатели британского издания Express. Информационное агентство «РИА Новости» рассказало, что в британском таблоиде появилось

Борис Джонсон: К 2035 году Великобритания полностью откажется от ископаемого топлива

К 2035 году вся электроэнергия на территории Великобритании будет производиться из ядерных и возобновляемых источников, заявил глава правительства страны Борис Джонсон. К этому сроку Соединенное Королевство должно полностью отказаться от
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 октября – ясно, до 12 °C | город Мытищи: погода, 7 октября – небольшая облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 октября – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C | Королев: погода, 7 октября – небольшая облачность, до 11 °C | Подольск: погода, 7 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 7 октября – пасмурно, до 11 °C |