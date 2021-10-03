Россия разгромит ВСУ, если Киев попытается развязать полномасштабный военный конфликт. Кроме того, Украина потеряет часть собственной территории и рискует утратить государственность вообще, уверен военный эксперт Владимир Евсеев.

Он рассказал, что Москва по отношению к Украине провела две важных «красных линии». Это попытка напасть на РФ и вступление в НАТО. В первом случае реакция будет очень жесткой и Киев потерпит сокрушительное поражение. Во втором Россия будет искать варианты восстановления баланса сил и обязательно их найдет.

При этом эксперт разъяснил, что РФ не собирается нападать на Украину первой. Стабильность для нее является гораздо важнее вооруженного столкновения. О нападении на РФ постоянно заявляют исключительно представители ВСУ. При этом они прекрасно понимают, что этим напоминают «Моську, лающую на слона». Так как оказать реальное сопротивление российской армии ВСУ не смогут. У них для этого нет ни ресурсов, ни оружия, ни даже боеприпасов.