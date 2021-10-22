Намереваясь увеличить военное присутствие в Черноморском регионе, Североатлантический альянс все же вряд ли рискнет вступать в вооруженное столкновение с Россией. Поэтому в таких его действия никакой опасности для РФ нет, уверен глава Центра политико-военных исследований при МГУ им. М.В. Ломоносова Евгений Бужинский.

Он пояснил, что переброска войск в Восточную Европу НАТО ничего не даст. Блок не готов развязать войну против России, так как понимает – это закончится глобальной катастрофой. Альянс учитывает такую возможность в своих планах, поэтому любые заявления о «быстрой переброске войск» или «усилении военного присутствия» можно не воспринимать серьезно.

Также Бужинский отметил, что НАТО собирается защищать те страны, на которые РФ не собирается нападать ни при каких обстоятельствах. Румыния, Украина, Грузия, Болгария и Турция не входят в сферу интересов РФ, поэтому им абсолютно ничего не угрожает. Разумеется, если сами они не вздумают вдруг проявить агрессию по отношению к России.