Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что создание Арктического флота совершенно нецелесообразно. С теми задачами, которые намеревается возложить на него Минобороны, вполне способен справиться и Северный флот.

Он пояснил, что Северный флот давно находится в своеобразной изоляции от других военно-морских образований, поэтому он является абсолютно автономным. Все военнослужащие СФ – это настоящие профессионалы, которые способны обеспечить выполнение самых сложных задач. Именно они в настоящий момент обеспечивают безопасность арктических широт и отлично с этим справляются.

Сейчас проходит модернизация Северного флота, он получает новейшие подводные лодки, фрегаты проекта 22350, боевые корабли дальней зоны, корветы. Поэтому его обороноспособность повышается.

«На мой взгляд, особого резона создавать новое объединение внутри Северного флота нет, оно по сути уже существует», – подытожил Дандыкин.