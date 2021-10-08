Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в беседе с РИА Новости высказался об отношениях между Россией и НАТО.

Как отмечается, недавно было заявлено, что НАТО высылает восемь сотрудников представительства РФ при альянсе. Объяснили это тем, что указанные люди тайно входят в российскую разведку. Также сообщается и о других действиях – так, для Москвы сократили доступные аккредитации, теперь их может быть только десять.

В ответ на это, как заявляет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, Россия может закрыть свою миссию при НАТО. По словам Бартоша, сейчас отношения России и НАТО лежат почти на дне, и высылка восьми дипломата только ухудшает эти отношения.

Бартош отметил, что ещё в 2010 года НАТО одобрила концепцию, предусматривающую линию сдерживания и диалога при общении с Россией. Но сейчас, как указывает Бартош, диалога нет, кроме того, НАТО постоянно наращивает мероприятия, направленные на силовое сдерживание.

Недавно Павел Солох заявил, что НАТО опасается того, что Россия начнёт увеличивать своё военное присутствие там, где проходит “Северный поток-2”. В НАТО считают, что основания для этого у России есть.