Для конфликтов с «равнозначными державами», такими как Китай и Россия, Командование военно-морских перевозок ВМС США располагает недостаточными силами и возможностями. Такую оценку дали в Defense News военные аналитики из Гудзоновского института Сет Кропси (бывший военно-морской офицер и заместитель главы Департамента ВМФ в Пентагоне) и Гарри Халем. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Соединенные Штаты модифицируют свои боевые силы. Но в любом конфликте, продолжающемся от нескольких часов до нескольких дней, американские силы также должны будут получить материальные средства, необходимые для ведения войны между великими державами.

В свою очередь, для этого требуется флот, способный осуществлять пополнение запасов. Самый эффективный способ перевозки грузов – военных или иных – это морские перевозки. Таким образом, США к своему текущему боевому флоту требуется дополнительный флот, состоящий из крупных гражданских грузовых кораблей, перепрофилированных для военной службы, и военно-морских кораблей, специально построенных для оперативного пополнения запасов.

Командование военно-морских перевозок ВМС США управляет около 130 кораблями, сгруппированными в следующую боевую логистику: танкеры и заправщики; флот поддержки подводных лодок, специальных боевых кораблей типа радаров и т.п.; боевое обеспечение – большие корабли торгового типа, предназначенные для перевозки большого количества боеприпасов на театры боевых действий.

Тем не менее, одного этого флота недостаточно для поддержки американских войск в серьезном конфликте. Он понесет боевые потери от ракет и подводных лодок противника, и даже в их отсутствие слишком мал для удовлетворения военных потребностей без гражданской помощи.

А гражданская помощь далеко не гарантирована. В 2019 году торговый флот США состоял из 182 судов, что составляет менее половины процента мирового торгового флота. Подавляющее большинство перевозчиков американских товаров используют корабли под иностранным флагом, надежность которых для использования в военных целях сомнительна. США уже столкнулись с этой ситуацией во время Второй мировой войны, построив в качестве ответной меры 5777 грузовых судов.

Чтобы восполнить дефицит, военные должны обратиться к Готовым резервным силам (RRF), входящим в состав Резервного флота национальной обороны. 46 кораблей RRF, распределенных по США, теоретически могут быть активированы в течение пяти-десяти дней. Национальная морская администрация содержит эти корабли в мирное время со средней командой из 10 моряков на корпус. Официальная политика гласит, что экипажи RRF будут «дополнены моряками … после активации».

В США проживает около 13 500 профессиональных моряков. Правительство через Военное командование морских перевозок уже наняло 6000 человек, что означает остаток гражданского резерва в 7500 человек. Опять же, некоторым из этих моряков потребуется управлять внутренним торговым флотом.

Центр стратегических и бюджетных оценок прогнозирует, что для укомплектования всех судов для военно-морских перевозок под флагом США потребуется около 10 000 квалифицированных моряков с учетом увольнений на берег и ротации экипажей. Таким образом, нынешние возможности морских перевозок США, даже если они дополняются торговым флотом, не могут обеспечить пополнение запасов сил США в расширенном конфликте между великими державами.

Хуже того: торговый флот США будет неминуемо сокращаться. Средний возраст американского торгового моряка – 46 лет, и он со временем будет расти.

Единственное разумное средство для правительства – это напрямую финансировать больше торговых судов в рамках Программы морской безопасности, которая в настоящее время предоставляет выплаты 60 торговым судам. В свою очередь, те ходят под флагом США и доступны для реквизиции в военное время. Это число должно быть увеличено как минимум на треть, чтобы обеспечить корабли и экипажи для боевых нужд США и избежать сокращения внутренних морских перевозок.