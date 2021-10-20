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Европейские военные эксперты из исследовательской организации Finabel констатировали провал военной стратегии Франции в Мали. Также аналитики высоко оценили эффект от заключения соглашения Бамако с российской «ЧВК Вагнера».

Антитеррористическая миссия французских подразделений в Мали под названием «Бархан» провалилась, а руководство африканской страны отвернулось от европейских партнеров. К таким выводам пришли сотрудники центра, занимающегося консультативной деятельностью в интересах армий стран ЕС и НАТО.

Несмотря на откровенно антироссийскую настроенность западных государств и неправительственных структур, аналитики Finabel отметили благосклонность населения Мали к россиянам. Малийская общественность открыто выступает против французских миротворцев, которые за годы, проведенные в стране, не помогли местным силовым структурам справиться с террористической угрозой. В то же время африканцы поддерживают сотрудничество с Россией по линии обеспечения безопасности.

Аналитики раскритиковали Францию за сворачивание операции в Мали, поскольку, по их мнению, африканская страна не способна самостоятельно решить имеющиеся проблемы. Также экспертов беспокоит тот факт, что позиции европейских стран в Африке в очередной раз пошатнулись.

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