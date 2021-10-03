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Украинские военные «зарабатывают» надбавку к денежному довольствию, распродавая оружие на подпольном рынке. Так, Служба безопасности задержала офицера ВСУ, который подозревается в ведении подобного «бизнеса».

Следствие установило, что начальник оружейного склада в Николаеве списывал вполне пригодное оружие, после чего переносил его в заранее оборудованное хранилище и продавал. Благодарными клиентами офицера были в основном представители криминальных структур бывшего города корабелов.

Один из военнослужащих ВСУ в интервью изданию «Газета.ру», заявил, что ничего удивительного в данной новости нет. На Украине давно продается оружие и тот, кому оно действительно нужно, может сделать такую покупку без особых проблем.

«Ценник варьируется в зависимости от состояния оружия. Если оно новое, то, например, АК-74 можно приобрести от $800. Если автомат старый, битый, то можно легко договориться и за $300. Ручные гранатометы от $500, станковый гранатомет СПГ-9 – больше $3000», – рассказал украинский военный.

Также он сообщил, что на подпольном рынке всегда можно купить пистолет Макарова, который обойдется в 700 долларов, или автоматический пистолет Стечкина за $1300.

Гранаты в Украине продаются от 100 долларов за штуку, а цинк с патронами калибра 5,45 миллиметров обойдется в 120 долларов за 1080 единиц.

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