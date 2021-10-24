Российская военная база, расположенная в Таджикистане, получит ещё один батальон танков Т-72Б3М. Об этом заявил полковник Евгений Охрименко.

Как сообщается, в Таджикистане сохраняется угроза со стороны движения «Талибан» (запрещённая в России террористическая организация). В связи с этим было принято решение дополнительно усилить 201-ю военную базу, располагающуюся в этой стране. Таким образом, база получит батальон танков Т-72Б3М.

Это уже вторая партия модернизированных танков, которая отправляется в Таджикистан. Речь идёт о 30-ти боевых машинах, разместить их планируется уже до конца текущего года. Кроме того, ранее сюда же были отправлены БМП-2, переносные ЗРК «Верба», противотанковые ракетные комплексы «Корнет» и прочее вооружение.

Недавно мы сообщали о том, что на границе с Таджикистаном был разгромлен отряд талибов. Речь идёт примерно о ста боевиках в отряде.