Талибы (боевики радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) направили на границу с Таджикистаном крупные силы, однако они попали в засаду и были уничтожены. В отряд входило около ста боевиков.

Афганское «Радио Озоди» и другие СМИ сообщили, что засада была организована сопротивлением, которым руководит Ахмад Масуд. При этом лидер повстанцев как раз вернулся из Таджикистана, где находился с четырехдневным визитом.

В Душанбе Масуд встретился с премьер-министром Пакистана, который предложил ему обсудить с лидерами талибов сложившуюся в Афганистане ситуацию. Он согласился, однако от «Талибана» больше никаких вестей или предложений не поступало.

Сообщается, что нападение на талибов могло координироваться с властями Таджикистана. Они уже неоднократно выражали недовольство скоплением боевиков на своей границе, поэтому могли использовать Масуда для организации засады. Однако все это лишь предположения.