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Украинские ВС пошли на хитрость и одержали тактическую победу над ополчением самопровозглашенной ДНР, рассказал военный корреспондент издания КП Дмитрий Стешин.

Он пояснил, что важную роль в этой победе исполнили беспилотные аппараты Bayraktar TB2. Киев показал Турции, что умеет использовать БПЛА, причем делает это весьма грамотно.

Стешин рассказал, что Киев захватил один из населенных пунктов в серой зоне, однако точно не он был целью ВСУ. Украина хотела добиться переброски артиллерии ДНР в нужную ей точку, после чего просто разгромила ее в ходе налета беспилотников.

Стешин уверен, что России нужно срочно реагировать на действия Киева на Донбассе. Иначе он почувствует радость побед и может натворить много бед. Москве совсем не обязательно вмешиваться в конфликт, однако у нее имеется достаточно рычагов, чтобы повлиять на ход вооруженного противостояния.

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