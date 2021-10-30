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На вооружении у ополчения Донбасса имеются средства ПВО ЗУ-23-2, которые бесполезны для борьбы с беспилотниками «Байрактар». Они могут совершенно случайно сбить БПЛА, однако это не тот результат, который нужен самопровозглашенным республикам, рассказал военный корреспондент Дмитрий Стешин.

Он также отметил, что необходимые для уничтожения украинских дронов средства ПВО имеются в распоряжении России, но есть один момент, который не дает их задействовать. Киев наносит удары по ДНР со своей территории. Если сбить БПЛА в воздушном пространстве Украины, это станет поводом для обвинений РФ в агрессии и многочисленных новых санкций.

Киев добивается именно этого, но Россия тоже понимает, чем чреваты подобные атаки. Поэтому сбивать «Байрактары» она не станет. Но в ближайшее время она вполне может использовать комплексы радиоэлектронной борьбы для «показательного замедления» БПЛА. Что должно немного охладить горячие головы в украинской армии.

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