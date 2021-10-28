Минские соглашения запрещают использование на Донбассе беспилотных аппаратов. Их может применять только миссия ОБСЕ, однако Киев давно показал, что подписанные ним договоренности ничего не стоят. Именно поэтому он задействовал беспилотники «Байрактар» для подавления ответного огня со стороны ополчения ДНР.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин объяснил, что это довольно сильный ход, так как Россия в данный момент ничего не может сделать с украинскими БПЛА. У нее имеются все возможности, чтобы уничтожить «Байрактары», однако для этого придется наносить удары со своей территории. Киев сразу же обзовет это «российской агрессией», которая в свою очередь повлечет за собой западные санкции.

Украина отлично понимает ту ситуацию, в которой оказались самопровозглашенные республики и Россия, поэтому она продолжит наглеть на линии разграничения. Но у Москвы всегда остается возможность организовать операцию принуждения к миру.