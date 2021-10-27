Украинскую армию ни в коем случае нельзя недооценивать, считает военкор Александр Сладков. Он уверен, что недальновидно смеяться над возможностями ВСУ или заявлять, что они сильны лишь при помощи США. При желании Киев способен нанести серьезный урон самопровозглашенным республикам Донбасса.

Так, ракетные системы залпового огня «Град» успешно уничтожают оборонительные порядки ополчения. Возможности в наступлении Киев продемонстрировал минувшей ночью в Тельманово, жители которого утром увидели в населенном пункте украинский флаг.

Также нельзя недооценивать беспилотные аппараты «Байрактар», которые Киев впервые задействовал для нанесения ударов по Донбассу. По словам Сладкова, эти БПЛА существенно обострят ситуацию на востоке и увеличат число жертв среди ополчения и мирных жителей.

Военкор также отметил, что для уничтожения «Байрактаров» нужны новые средства ПВО, которых у Донбасса просто нет.