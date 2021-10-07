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Россия всегда открыта для Запада и многое из его опыта берет себе на вооружение. Однако она никогда не была западным государством в чистом виде, заявил в интервью американскому изданию The National Interest телеведущий Владимир Соловьев.

Он отметил, что Россия всегда оставалась самобытным государством. Даже во времена Петра Первого, которого почему-то считают прозападным правителем, для нее ничего не изменялось. Да и сам монарх лишь использовал европейский опыт для своих целей, оставаясь по сути русским человеком.

По словам телеведущего, Россия открыта для Запада даже сейчас, когда он постоянно придумывает какие-то угрозы со стороны РФ и обвиняет ее буквально во всем, что происходит в мире.

«Мы ни в коем случае не закрыты. На самом деле наоборот. Но мы понимаем концепцию разнообразия, для нас не проблема признать, что Запад есть Запад, а Восток есть Восток», – подвел итог беседы Соловьев.

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