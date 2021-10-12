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Россия атаковала в Сирии южную часть провинции Идлиб, нанеся удары по боевикам и территории, на которой находится турецкая армия, сообщает Avia.pro.

Как сообщается, президент Турции Реджеп Эрдоган ранее отказался выводить из Сирии свои войска. Кроме того, было заявлено, что он отправил в Идлиб свою армию и начал поставлять вооружение террористам.

После этого российская боевая авиация разгромила позиции боевиков. При этом, как указывается, под удар попали также военные посты, базы и наблюдательные пункты Турции. Кроме того, были уничтожены мосты и автомобильные дороги.

В итоге Турция потеряла возможность осуществлять переброс техники и оружия в регион. Также отмечается, что Россия и в будущем будет давать жесткий ответ на действия Турции, которая нарушает договоренности по Сирии.

Ранее мы сообщали о том, что войска Сирии окружили несколько сотен военнослужащих Турции. В результате те оказались полностью отрезанными от остальных сил.

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