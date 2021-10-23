На новостном сайте Avia.pro сообщили, что российские ВКС нанесли массированный ракетный удар по южной части Идлиба, где находилось большое количество боевиков.

Ранее появилась информация о том, что террористы обстреляли из артиллерийских установок позиции правительственной армии Сирии. Российские вооруженные силы решили ответить на действия террористической группировки, осуществив мощную воздушную атаку по поселениям, в которых скрываются боевики. Речь идет о таких населенных пунктах как Эблин, Маатрам и Басамис.

Указывается, что в результате этого удара удалось ликвидировать пункт вербовки и сбора террористов, что способствовало их деморализации. Они также были разозлены тем, что не смогли получить помощи со стороны Турции. В СМИ отмечают, что сейчас Сирия и РФ готовятся к проведению полной зачистки региона от незаконных военных формирований.