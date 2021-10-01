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На днях президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал слова лидера Мали Шогеля Кокаллы Маиги о том, что Париж бросил малийцев и отдал на растерзания боевикам.

«Эти слова неприемлемы, это недопустимо. Это позор» — сказал Макрон по поводу реплики премьер-министра Мали Шогеля Кокаллы Маиги.

Стоит отметить, что Франция вывела свои войска из Мали после провала антитеррористической операции «Бархан». Властям Бамако надо было искать новых защитников, которые помогут уничтожить боевиков на севере страны. Малийцы, видя успехи в ЦАР, обратились за помощью к российской «ЧВК Вагнера».

Как считаетсчитает российский политик Виталий Милонов, эти события вызвали приступ паники у Парижа, а Макрон сейчас чувствует бессильную ярость.

«На самом деле Макрон пытается неловко оправдаться за свои действия. Он болеет остатками колониальной болезни и почему-то считает, что независимая страна Мали должна подчиняться ему и его французским интересам. То, что Мали выбрало, как суверенное государство, путь самостоятельного определения своей международной повестки, для Макрона это конечно шок. Он пропагандирует равенство, однако считает Мали республикой второго сорта, которая должна находится в сфере интересов французской республики. В 21 веке, честно говоря, это звучит дико, — заявил Милонов»

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