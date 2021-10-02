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Виталина Цымбалюк-Романовская считает, что смерть супруги Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Девис является всего лишь пиар-ходом.

Как отмечается, ранее Виталина встречалась с Прохором и у них был бурный роман, они даже задумывались о детях. Однако в какой-то момент они расстались и дружеские отношения, судя по всему, не сохранили.

По словам Виталины, ей звонят журналисты и просят прокомментировать ситуацию со смертью Татьяны, словно она является близким родственником Шаляпина. Но, как указала пианистка, она не может даже посочувствовать, так как в смерть Татьяны не верит. По её мнению, свадьба Прохора и Татьяны, а затем трагическая гибель супруги, были выдуманы лишь для того, чтобы исполнитель мог ходить на ток-шоу.

Виталина отметила, что у Прохора хорошая фантазия и никакой супруги никогда и не было.

Татьяна Клаудия Девис, как недавно сообщалось, скончалась от последствий коронавируса. Её свадьба с Шаляпиным состоялась летом.

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