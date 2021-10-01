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В США скончалась миллионерша Татьяна Клаудия Дэвис, которая лишь недавно стала женой исполнителя Прохора Шаляпина.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Как отмечается, 42-летняя Татьяна ещё в начале августа заболела, у неё выявили коронавирус. Сначала она лечилась дома, но 9 августа её госпитализировали и подключили к аппарату вентиляции лёгких. Шаляпин предположил, что заразиться она могла на выступлении Cirque du Soleil, которое она посетила.

Указывается, что сам Шаляпин поставил вакцину ещё в середине июня. Он помогал своей жене во время болезни и всё время находится рядом с ней, и, по его словам, вакцина помогла ему не заразиться.

По словам близкого друга Шаляпина, актёра Георгия Кирьянова, из-за пандемии исполнитель не сможет попрощаться с Татьяной и близко подойти к её гробу.

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  • Анна
  • 01.10.2021
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