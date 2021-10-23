Дочь актёра Пола Уокера, модель Мидоу Уокер, опубликовала фотографии со своей свадьбы с актёром Луи Торнтон-Алланом. Кадры появились на странице девушки в Instagram.

Как отмечается, Пол Уокер известен ролям в кинолентах «Форсаж», «Беги без оглядки», «Плезантвиль», «Флаги наших отцов». Он разбился в автомобильной катастрофе в 2013 году. Ему было 40 лет, его дочери на момент его смерти было всего лишь 15 лет.

Свадебная церемония прошла ещё в начале октября в Доминиканской республике на берегу океана. Однако заявлено о ней было только сейчас. На опубликованном кадре к алтарю Мидоу отвёл актёр Вин Дизель. Он является близким другом семьи и крёстным отцом Мидоу.

Сама девушка стала успешной моделью, она принимает участие в рекламных кампаниях и снимается для обложек глянцевых журналов.

Недавно мы сообщали, что рэпер Моргенштерн и его супруга Дилара не носят кольца после свадьбы. Об это заявила Дилара, отвечая на вопросы поклонников.