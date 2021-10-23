Читатели японского издания Hokkaido заявили, что Япония должна силой вернуть южные Курилы.

Как отмечается, недавно премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что суверенитет Японии распространяется на южные Курилы. Россия выразила несогласие, указав, что острова принадлежат ей.

Позиция многих читателей издания по этому поводу достаточно жёсткая. Так, некоторые заявили, что единственный способ вернуть острова – это отобрать их у России силой. Кроме того, было отмечено, что нужно упорно вести линию на истребование возврата островов.

Впрочем, другие комментаторы отметили, что Россия имеет право на недовольство и Япония сама виновата, что долгое время вела себя уступчиво по данному вопросу. Как было заявлено, нужно было давно начать вести себя решительно, а теперь уже ясно, что острова вернуть не получится.

Недавно в Японии призвали расстрелять корабли России в Тихом океане. Речь идёт о кораблях, которые прошли через Сангарский пролив.