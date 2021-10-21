18 октября отряд военных кораблей РФ и КНР совершил проход через международный Сангарский пролив в Тихий океан. Читатели японского издания Asahi высказались насчёт этого события.

Статья обеспокоила некоторых японцев, которые заявили, что из Сангарского пролива нужно сделать «кровавый морской путь». Было предложено отправить туда батареи противокорабельных ракет и стрелять, если русские или китайцы захотят пройти там ещё хоть раз. Как было заявлено, это позволит японцам и самим пристреляться и остальных научить осторожности. Также читатели заявили, что нельзя позволять России чувствовать себя безнаказанно.

Комментаторы считают, что проход эскадры России и Китая даже опаснее, чем ракеты Северной Кореи и это «прямо внутри Японии». Другие комментаторы испугались, что если Россия и Китай неожиданно захотят, то они в момент захватят Хоккайдо и Северную Японию. Кроме того, было заявлено, что если эти страны заключат военный союз, то они смогут завладеть всем миром.

О том, что российско-китайская эскадра впервые прошла Сангарский пролив, мы сообщали недавно. После этого за ними были установлено пристальное наблюдение со стороны Японии.