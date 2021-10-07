Читатели британского издания Daily Express считают, что энергетический кризис, который наблюдается в Европе, ударил и по США.

Как сообщается, недавно США обратились в ОПЕК и попросили ускорить добычу нефти для того, чтобы предотвратить в Америке энергетический кризис. Но организация отказала в удовлетворении просьбы, заявив, что будет придерживаться установленного плана.

В итоге этот отказ привёл к тому, что в США произошёл рекордный рост стоимости нефти за последние семь лет. По мнению читателей Daily Express, винить в этом стоит только американские власти, а не ОПЕК или Россию.

Как было отмечено, ранее у США таких проблем никогда не было. Один из читателей и вовсе указал, что Байден находится на посту президента США менее года, и за это время он весьма испортил репутацию США. Теперь он и вовсе вынужден умолять о поставка нефти.

Недавно экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Байден ведет страну под знамена социализма. Ранее он также заявлял, что правление Байдена приведёт к распаду США на отдельные государства.