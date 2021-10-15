Турецкие компании Havelsan и Transvaro представили свою новую разработку, которая предназначена для защиты от атак на стратегические военные и гражданские объекты с использованием ударных дронов. Беспилотный аппарат-камикадзе Fedai представляет собой универсальное оружие, которое может быть направлено против БПЛА и барражирующих боеприпасов.

Помимо этого, новый турецкий дрон может применяться для атаки на наземные объекты, сообщили представители компаний на Конференции по военным радарам и безопасности границ, проходящей в Турции.

Издание «Военное дело» сообщает, что беспилотник оснащен собственной оптико-электронной системой, которая обнаруживает цели в автоматическом режиме и осуществляет наведение на них. Турецкие конструкторы оснастили его искусственным интеллектом, что значительно повышает поиск мишеней, а также выполняет их точную идентификацию.