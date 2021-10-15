Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турецкие компании Havelsan и Transvaro представили свою новую разработку, которая предназначена для защиты от атак на стратегические военные и гражданские объекты с использованием ударных дронов. Беспилотный аппарат-камикадзе Fedai представляет собой универсальное оружие, которое может быть направлено против БПЛА и барражирующих боеприпасов.

Помимо этого, новый турецкий дрон может применяться для атаки на наземные объекты, сообщили представители компаний на Конференции по военным радарам и безопасности границ, проходящей в Турции.

Издание «Военное дело» сообщает, что беспилотник оснащен собственной оптико-электронной системой, которая обнаруживает цели в автоматическом режиме и осуществляет наведение на них. Турецкие конструкторы оснастили его искусственным интеллектом, что значительно повышает поиск мишеней, а также выполняет их точную идентификацию.

Вам может понравиться

Новая российская подлодка “Магадан” не оставит ни единого шанса США и Японии в Тихом океане

На вооружение Тихоокеанского флота передана уже третья дизель-электрическая субмарина проекта 636.3 «Магадан». Эта модернизированная подводная лодка способна создать США и Японии массу проблем, если в этом возникнет необходимость, уверен военный

В американских ВВС рассказали, как не дали неизвестным угнать самолет из аэропорта Кабула

В разгар эвакуации американских войск из Афганистана в аэропорту Кабула случилось чрезвычайное происшествие, рассказали военнослужащие ВВС США. По их словам, пятеро неизвестных попытались захватить самолет и улететь из страны. Издание

Foreign Policy: В стремлении построить “идеальный флот”, США проиграли гонку в строительстве боевых кораблей

Соединенные Штаты потратили долгие годы на создание «идеального флота», но потерпели сокрушительное поражение. Другие страны обошли их за счет передовых технологических решений, сообщило издание Foreign Policy. Автор публикации Александр Вули
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – небольшой дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 15 октября – ясно, до 21 °C |