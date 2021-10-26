Журналист Мехмет Барлас считает, что России следует вступить в НАТО. Его статья была опубликована изданием Sabah.

Объяснил свою точку зрения Барлас тем, что сейчас сильно изменились мировые условия, и теперь требуется обновить НАТО. Так, он указал, что входящие в НАТО европейские страны живут за счёт российской энергии. Также он отметил, что Россия больше других стран проявляет себя в борьбе с терроризмом.

Кроме того, Барлас указал, что для НАТО основную угрозу представляют вовсе не страны, в альянс не входящие, а внутренние разногласия. В частности, он указал на напряжение между США и Турцией, и плохие взаимоотношения между Турцией и Грецией.

При этом, как отмечает журналист, Турция, являющаяся членом НАТО, пытается наладить отношения с Россией, которая считается для НАТО врагом.

Недавно военный эксперт Константин Сивков заявил, что НАТО агрессивно ведёт себя по отношению к России из-за её “громадности”. Кроме того, Россия жестко борется за свои национальные интересы.