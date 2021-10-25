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«Громадность» России является главной причиной, по которой США и Североатлантический альянс постоянно проявляют агрессию по отношению к ней. Кроме того, РФ сейчас гораздо жестче борется за собственные национальные интересы, что злит НАТО, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Он напомнил, что еще в 2007 году на Мюнхенской конференции президент РФ Владимир Путин впервые «начертил» для Брюсселя красные линии. И заявил, что НАТО не стоит их пересекать. Это вызвало агрессивную ответную реакцию, а Россия на долгие годы снова стала противником Альянса.

Огромные размеры страны, ее стремительно растущий военный потенциал сейчас наводят страх на всю Европу. Именно поэтому она никогда не захочет прекращать политическую борьбу против России, заявил эксперт в программе «Стоит задуматься».

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