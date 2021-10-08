Обозреватели издание The Sun рассказали о местах, где может начаться Третья мировая война.

Как отмечается, в некоторых регионах на планете в настоящее время весьма высокая напряжённость. Поэтому не исключается, что именно там может начаться новая война, которая затронет весь мир.

Одним из этих мест является Тайвань, который считает себя независимым государством, но Китай с этим категорически не согласен. В Китае готовы вернуть остров силовым путём, если это потребуется. Однако Тайвань поддерживают США, что пока что останавливает Китай.

Но ситуацию осложняют весьма плохие отношения между США и Китаем. Ситуация, при которой Китай организует вторжение на Тайвань, не исключается, и в США, по слухам, готовятся к такому развитию событий.

Кроме того, у США плохие отношения ещё и с Северной Кореей, а также с Турцией. Другими местами для возможного начала войны эксперты называют Израиль, Иран, Ормузский пролив и Кашмир.

Недавно эксперты издания Global Times заявили, что США и Тайвань накаляют обстановку, проводя учения у берегов Китая. Кроме того, к провокациям подключены страны НАТО.