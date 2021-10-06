читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Поддержка Тайваня Соединенными Штатами может привести к началу Третьей мировой войны, считают эксперты издания Global Times. Они заявляют, что США и островное государство до предела накаляют обстановку в регионе, проводя учения у китайских берегов.

Пекин был очень близок к заключению соглашения с Тайванем, когда в отношения между ними вмешался Вашингтон. Он выступает за независимость острова и требует у Китая оставить его в покое, пишут авторы статьи.

Кроме того, США подключают страны НАТО и устраивают провокационные учения в Тайваньском проливе, что совершенно не нравится Пекину. Недавно маневры прошли и в Филиппинском море, причем помимо Соединенных Штатов в них участвовали еще и Великобритания с Японией.

МИД Китая считает действия США провокацией и требует прекратить наращивать напряженность в регионе. Он призывает высокопоставленных чиновников Североатлантического альянса быть осторожнее в высказываниях и делах. Потому что рано или поздно конфликт может перерасти в вооруженное столкновение, которое приведет к Третьей мировой.

Вам может понравиться

Премьер Польши обвинил «Газпром» в повышении стоимости энергии в Европе

В Польше в очередной раз обвинили Россию в росте цен на энергию в Европе. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Как он заявил, рост цен на энергию обусловлен
  • Анна
  • 06.10.2021
  • читать 1 минуту

ВСУ на границе с Крымом тренировались в стрельбе из ОТРК “Точка У” по КП и аэродромам противника

В Херсонской области прошли очередные учения украинских войск. Пресс-центр командования объединенных сил ВСУ рассказал, что на этот раз свое мастерство повышали расчеты ОТРК «Точка-У». Маневры уже традиционно были организованы практически

NI: Война против России в Прибалтике уничтожит США и НАТО

Ядерная война между Россией и США станет катастрофой для всего мира, поэтому Вашингтон вряд ли решится ее развязать. Однако главная проблема кроется в том, что Соединенные Штаты и к обычному
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 октября – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 6 октября – ясно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 октября – переменная облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 октября – небольшая облачность, до 9 °C | Королев: погода, 6 октября – ясно, до 11 °C | Подольск: погода, 6 октября – ясно, до 11 °C | Армавир: погода, 6 октября – пасмурно, до 8 °C |