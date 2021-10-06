Поддержка Тайваня Соединенными Штатами может привести к началу Третьей мировой войны, считают эксперты издания Global Times. Они заявляют, что США и островное государство до предела накаляют обстановку в регионе, проводя учения у китайских берегов.

Пекин был очень близок к заключению соглашения с Тайванем, когда в отношения между ними вмешался Вашингтон. Он выступает за независимость острова и требует у Китая оставить его в покое, пишут авторы статьи.

Кроме того, США подключают страны НАТО и устраивают провокационные учения в Тайваньском проливе, что совершенно не нравится Пекину. Недавно маневры прошли и в Филиппинском море, причем помимо Соединенных Штатов в них участвовали еще и Великобритания с Японией.

МИД Китая считает действия США провокацией и требует прекратить наращивать напряженность в регионе. Он призывает высокопоставленных чиновников Североатлантического альянса быть осторожнее в высказываниях и делах. Потому что рано или поздно конфликт может перерасти в вооруженное столкновение, которое приведет к Третьей мировой.