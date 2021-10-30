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Тайваньская студия Love6, которая снимает фильмы для взрослых, решила снять собственную версию популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара».

В оригинальном проекте группе корейцев, которые испытывают финансовые проблемы, нужно сыграть в несколько детских игр. При этом за проигрыш их ждёт смерть, а победители получат огромный выигрыш.

В порнофильме Love6 участникам не придётся опасаться смерти – но расплачиваться за проигрыш им придётся собственным телом. В другой игре, где участникам нужно было вырезать печенье, рисунки были заменены на изображения мужских гениталий. Присутствуют и охранники с масками, а участницы носят зелёные костюмы с порядковыми номерами.

Выйти фильм должен уже 31 октября. Недавно в Сети появились некоторые кадры проекта.

Недавно сериал “Игра в кальмара” стал вдохновением для ролика фотографа из Тулы. Владимир Терехов перенес некоторые события сериала на тульские дороги.

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