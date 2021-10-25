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Владимир Терехов, фотограф из Тулы, снова смог интересно обыграть персонажей из популярных медиа-франшиз. На этот раз он решил взять за основу сериал «Игра в кальмара», снятый в Южной Корее.

На страничке туляка в соцсети «Инстаграм» появился видеоролик, где он участвует в соответствующей игре. Однако ее события разворачиваются не на корейских улицах, а на тульской дороге, неподалеку от многоэтажных жилых зданий. Огромная кукла наблюдает за пешеходным переходом, напевая жуткую песенку. Фотограф при этом пробует перейти через дорогу.

Если судить по показанному финалу, то у Терехова не удалось победить в этой игре. Напоминаем, что в начале текущего года фотограф смог перенести штурмовиков из вселенной Star Wars на улицы Тулы, а весной продемонстрировал местным жителям «маршрутку из будущего».

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