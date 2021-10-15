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Издание The Washington Times рассказало о противоспутниковом оружии Китая и о желании НОАК выйти в космос для обретения господства на орбите. Аналитики пояснили, что Пекин постоянно работает над новейшими боевыми системами для уничтожения орбитальных группировок противника.

Высказали свои опасения и эксперты американских ВВС. Они заявили, что Китай уже начал готовить почву для полномасштабного конфликта с Соединенными Штатами на орбите планеты. Он формирует подразделения, в которые входят средства разведки, наблюдения и связи для борьбы со спутниками США.

Главная же цель Пекина, по словам экспертов, изложена в концепции под названием «Кто контролирует космос — контролирует Землю». Она предполагает освоение Пекином всего околоземного пространства и Луны, благодаря которому он сможет диктовать всему миру свою политическую волю.

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