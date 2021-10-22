Соединенные Штаты сообщили о крушении российского спутника «Космос-2551», который якобы не продержался на орбите и полутора месяцев, пишет портал Avia.Pro. Авторы отмечают, что американская сторона в качестве доказательства опубликовала видео, на котором запечатлен момент гибели космического аппарата.

В Пентагоне заявили, что «вели» спутник непосредственно до места взрыва. Запись это подтверждает – на ней космический аппарат погружается в плотные слои атмосферы, где и был уничтожен.

Никакой реакции от «Роскосмоса» пока нет, однако он в ближайшее время должен прокомментировать представленную Пентагоном информацию. Стоит напомнить, что ведомство назвало запуск спутника успешным, но затем признало, что он постепенно теряет высоту, хотя программа орбитальных маневров ничего подобного не предусматривала.