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Экс-главнокомандующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что Америке требуется превосходство в Чёрном море.

Согласно заявлению генерала, США необходимо мыслить стратегически. Получение превосходства в Чёрном море станет ключевым моментом для стратегии борьбы с Россией. Это позволит, как он отметил, сдерживать не только Россию, но и Иран, а также защищать американских союзников.

Черноморский регион, по словам генерала, нужно сделать площадкой для осуществления нападок на Россию. Однако также Ходжес считает, что у лидера США Джо Байдена нет чёткой стратегии для данного региона и того, какую политику здесь стоит проводить. Генерал отмечает, что администрация Байдена работает над этим вопросом, но на данный момент подвижек в этом направлении нет.

Недавно военный эксперт Рик Розофф заявил, что НАТО готовится к полномасштабной войне с Россией в Чёрном море. Для подготовки к этому скоро начнутся маневры Castle Forge.

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