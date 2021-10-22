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В ближайшее время в Европе пройдут маневры Castle Forge, которые станут одним из этапов подготовки НАТО к полномасштабной войне против России. Для этой цели США уже перебросили в Черноморский регион свои истребители F-15E Strike Eagle, сообщил военный эксперт Рик Розофф.

На сайте Anti-Bellum он написал, что очередные учения неподалеку от границ России якобы призваны продемонстрировать союзникам поддержку Североатлантического альянса. Принять участие в маневрах приглашены Румыния и Болгария, Вооруженные силы которых будут тренироваться взаимодействовать с авиацией США и выполнять боевые задачи в составе блока.

По словам аналитика, все это лишь официальная легенда учений. На самом деле, они являются подготовкой к нападению Североатлантического альянса на Россию. Главная цель – это получение полного превосходства в Черном море.

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