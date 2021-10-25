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В Соединенных Штатах нашли виноватого в начале пандемии коронавируса. Сенатор из Республиканской партии Рэнд Пол заявил, что раз главный инфекционист страны Энтони Фаучи курировал финансирование Вашингтоном исследования патогенов в Уханьской лаборатории Китая, то именно ему и отвечать за распространение инфекции. Он также призвал уволить Фаучи.

Пол заявил, что Вашингтон должен провести всестороннее расследование финансирования китайской лаборатории. Потому что именно из нее вырвался вирус, который терроризирует весь мир.

Фаучи в ответ на это заявил, что все исследования в Ухане проводились под строгим контролем. И цели создать какой-то особый вид коронавируса для уничтожения человеческой цивилизации никто перед лабораторией не ставил.

Напомним, что ранее американская разведка заявляла, что не располагает данными, которые можно было бы использовать в качестве доказательств китайского происхождения коронавируса.

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