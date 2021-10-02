Заявление американского Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) о том, что Соединенные Штаты успешно испытали новую гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования, широко обсуждалось в СМИ США всю текущую неделю. В заявлении DARPA особых подробностей о характеристиках нового оружия не содержалось, но было указано, что «все основные цели тестирования были достигнуты». По данным Пентагона, это стало первым успешным испытанием крылатых ракет гиперзвукового класса с 2013 года.

По этому поводу National Interest (NI) задается вопросом: «Достаточно ли новой гиперзвуковой ракеты Пентагона, чтобы идти в ногу с Россией и Китаем?». Издание отмечает, что испытанный DARPA концепт ракеты HAWC – лишь один из нескольких проектов гиперзвукового оружия, реализуемых Министерством обороны США.

Как пишет NI, «наиболее зрелая из этих разработок – ARRW («оружие быстрого реагирования с воздушным пуском»), также известное как ракета AGM-183, как ожидается, достигнет начальной эксплуатационной готовности к 2022 году, несмотря на недавние неудачи, связанные с двумя неудачными летными испытаниями. ВВС также разрабатывают загадочную крылатую ракету с гиперзвуковой атакой (HACM), в то время как ВМФ продвигается вперед с программой гиперзвукового обычного быстрого удара (CPS).

Испытания ведутся в связи с тем, что американские военные стараются не отставать от своих китайских и российских соперников в разработке гиперзвукового оружия. В настоящее время российские военные используют несколько видов оружия этого типа, в том числе планирующий гиперзвуковой блок «Авангард» и баллистическую ракету воздушного базирования Х-47М2 «Кинжал» с ядерной боеголовкой. В 2019 году китайский гиперзвуковой планирующий аппарат DF-ZF получил статус готовности к эксплуатации, а Народно-освободительная армия Китая сделала дополнительные долгосрочные инвестиции в гиперзвуковые крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ведущие эксперты и военные предупредили, что растущие возможности Китая и России в области систем гиперзвукового оружия представляют собой серьезную угрозу для потенциала проецирования силы американских вооруженных сил. У США «нет систем, которые могли бы подвергать Китай и Россию риску тем же образом, и у нас нет защиты от их систем», – заявил Конгрессу заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин».

Влиятельное американское военное издание Defense One сообщило о заявлении бригадного генерала Джона М. Олсона, главного офицера ВВС США по технологиям и инновациям. По его словам, успешная демонстрация гиперзвукового планирующего летательного аппарата HAWC является «шагом в правильном направлении» в сокращении разрыва в исследованиях и испытаниях между Соединенными Штатами и их соперниками Россией и Китаем. «Но Соединенным Штатам еще есть что прикрыть в развертывании высокоманевренного гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Поэтому важно, чтобы мы продолжали продвигать быстрое обучение, продолжали укреплять промышленную базу», – сказал Олсон.

«Но не все наблюдатели считают, что зацикленность Пентагона на гиперзвуковом оружии уместна», – отмечает Defense One. Издание приводит мнение Стейси Петтиджон, руководителя оборонной программы в Центре новой американской безопасности, которая заявила, что «значимость гиперзвука до сих пор несколько преувеличивается».

Петтиджон отметила недавнее заявление госсекретаря по ВВС Фрэнка Кендалла о том, что его службе еще предстоит выяснить, что именно она хочет делать с гиперзвуком. «Я пока что не встречала каких-либо идей относительно того, как это повлияет на оперативные концепции, выдвигаемые на случай потенциального конфликта против Китая или России», – сказала Петтиджон и добавила: «Есть ощущение, что «раз Китай и Россия развивают свои гиперзвуковые вооружения, и мы должны наверстать упущенное» только лишь по этой причине».

Она назвала это неправильным подходом. «У США ограниченные ресурсы, и нам не всегда нужно выставлять «ракету к ракете», а сопоставлять возможности», – считает Петтиджон. По ее мнению, Китай и Россия, скорее всего, будут больше полагаться на асимметричные подходы против Соединенных Штатов: кибероперации или даже обычные баллистические ракеты, против которых у Соединенных Штатов также нет хорошей защиты. «Мне не кажется, что гонка гиперзвука – это та область, в которую мы должны вложить большую часть наших ресурсов», – сказала она.