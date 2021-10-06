В США оценили российский ударный стелс-дрон «Охотник»

Американский веб-сайт The Drive прокомментировал недавно представленную Минобороны России на своем официальном телеканале «Звезда» информацию о новейшем российском беспилотнике С-70 «Охотник». Перевод основных положений публикации The Drive представлен изданием Discover24.

В эфире телеканала «Звезда» в минувшие выходные были представлены элементы российского боевого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник». Это включало в себя новые виды различных функций дрона, в том числе его внутренние отсеки для полезной нагрузки и настройки управления, которые операторы используют для его управления, а также закулисные взгляды на различные аспекты его проектирования и производственного процесса.

Российские военные впервые официально представили этот очень большой боевой БПЛА, который на самом деле был скорее демонстратором, чем даже прототипом, в 2019 году после его первого полета. Пока что построен только один из этих беспилотников, но, как сообщается, еще как минимум три находятся в стадии строительства. Официальные лица «Сухого» описали действующий дрон, который в настоящее время носит бортовой номер Red 071, как «лабораторию». Второй строящийся в настоящее время экземпляр будет также использоваться в основном как объект исследований и разработок. Третий и четвертый прототипы будут более нацелены на отработку производственного проекта.

Одна из особенностей С-70, которая наиболее очевидна, – то, насколько габаритен этот БПЛА. Хотя ранее сообщалось, что «Охотник» меньше перспективного истребителя Су-57, однако ролик показывает, что их разница в размерах, особенно в размахе крыльев, минимальна. Су-57 уже не раз использовался в различных испытаниях совместно с С-70. Среди прочего, ожидается, что серийные версии «Охотника» в конечном итоге будут работать как полуавтономные «лояльные ведомые» для Су-57.

Обращает на себя внимание очень открытый выхлоп двигателя БПЛА. Это, безусловно, серьезно ограничивает его скрытность. Кроме того, общая поверхность «Охотника», с различными открытыми швами, может негативно повлиять на его защищенность от радаров. Ожидается, что С-70 существенно изменится внутри и снаружи между первыми двумя и следующими двумя экземплярами. Наиболее заметным ожидаемым отличием будет замена открытого заднего выхлопа двигателя закрытым.

Представитель «Сухого» подробно описал, как технологии и даже некоторые целые компоненты Су-57 были использованы для ускорения разработки С-70. Например, в дроне используются те же основные стойки шасси, что и в пилотируемом самолете. Ожидается, что в производственных примерах также будут широко использоваться композитные материалы. Все это может уменьшить радиолокационную заметность беспилотника.

В момент показа различных компьютерных моделей, связанных с С-70 и его аэродинамикой, промелькнула модель, на которой виден глубокий S-образный воздухозаборник. Такое решение, не реализованное ранее на Су-57, помогает скрыть переднюю часть двигателя, дающую очень большую радиолокационную заметность.

«Сухой» также прорекламировал использование цифрового моделирования при разработке дрона. Стенд, на котором тестировалось программное обеспечение БПЛА, включает в себя полную систему физического управления от С-70, связанную с компьютерным 3D-симулятором. Пилот-оператор сидит в положении, которое в общих чертах должно отражать кабину самолета, с традиционной колонкой управления и различными многофункциональными дисплеями. Позиции штурмана и оператора связи оснащены более обычными компьютерами.

Планируется, что со временем работа беспилотника станет все более автономной. Степень его автономности в настоящее время пока не совсем ясна, но, как сообщается, он имеет, в частности, аварийный режим резервного копирования данных, способный помочь ему вернуться на базу, если связь с оператором по какой-либо причине пропадет. Тем не менее, ожидается, что человек по-прежнему будет участвовать в управлении на некотором уровне, когда действующие «Охотники» вступят в строй.

Этот метод работы серьезно ограничивает возможности использования будущих С-70, потенциально вынуждая их работать в пределах прямой видимости от наземной станции управления или до промежуточных узлов ретрансляции. В целом Россия не особенно известна высокоскоростными линиями передачи данных вне зоны прямой видимости, пишет автор статьи.

Со временем еще предстоит увидеть, как будет выглядеть готовый к производству проект С-70, а также когда «Охотники» действительно могут начать использовать его в реальных условиях. В настоящее время Минобороны России надеется начать ввод своих первых образцов в эксплуатацию в 2024 году. Конечно, всегда есть вероятность задержек по разным причинам, в том числе просто из элементарных бюджетных реалий. Кажется очевидным, что «Сухой» пытается использовать связь с программой Су-57, чтобы снизить такие риски.

Если РФ удастся превратить модели «Охотника» в более скрытной конфигурации в реальность, то эти БПЛА также могут помочь восполнить недостатки Су-57, связанные с уклонением от радара, а также дать ценный потенциальный синергетический эффект.