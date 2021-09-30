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Группа шотландских исследователей смогла обнаружить ген, от которого зависит, в какой форме будет протекать коронавирусная инфекция у зараженного.

Согласно их словам, они нашли особый вид белка, производимый геном OAS1 и способный распознавать COVID-19, не допуская тяжелой формы заболевания. Этот ген отвечает за старт процессов, при которых начинает работать рибонуклеаза L, активирующая иммунные реакции, необходимые для защиты организма от вирусов, сумевших попасть в клетки.

Специалисты отмечают, что OAS1 может продуцировать 2 типа изоформ, приводящих к возникновению иммунной реакции: длинную p46 и короткую p42. Первая лучше всего борется с коронавирусом, так как обладает специальной группой молекул, помогающих белку взаимодействовать с клеточными мембранами. У пациентов с легкой формой болезни наблюдалась высокая экспрессия соответствующего гена.

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