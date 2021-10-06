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Подписчики YouTube-канала Good Morning America на котором появилось видео о полете в космос режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, считают, что Россия продемонстрировала превосходство в космических технологиях.

«Русские снова впереди всех», – написал в комментариях один из пользователей Сети.

Напомним, что съемочная группа фильма «Вызов» отправилась на орбиту на корабле «Союз МС-19». Ракета-носитель «Союз-2,1А» стартовала с космодрома Байконур 5 октября около полудня.

Известно, что группа будет находиться в космосе почти две недели. На 17 октября запланирована посадка космического корабля в степях Казахстана.

«Хорошая работа», – прокомментировал старт ракеты с «киноэкипажем» еще один пользователь.

Кроме того, американские зрители обратили внимание на ракету-носитель и назвали ее «красивой».

«Они показывают, что в космической отрасли им равных нет», подвел итог обсуждения пользователь Decord Successful.

Фильм вызов станет первым в истории кинематографа, который снимут в космосе с профессиональными актерами.

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  • 06.10.2021
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