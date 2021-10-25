Американские специалисты разработали новый прибор для введения вакцины.

Как сообщается, в основе разработки лежит метод электропорации – этот способ подразумевает разрыв оболочек клеток, для чего задействуются короткие электрические импульсы. Затем в полости вводится нуклеиновая кислота или белок.

Подобный метод можно использовать для введения различных вакцин. Однако для этого способа необходимо довольно объёмное и сложное оборудование, что ограничивает его применение.

В итоге специалисты адаптировали способ и представили устройство, имеющее размер с ручку. Для его создания разработчики вдохновились электронной зажигалкой. При щелчке эта зажигалка генерирует короткий импульс электричества, что позволяет зажигать огонь.

Модель зажигалки была адаптировала для введения вакцин. Устройство обладает плотным расположением электродов и множеством коротких микроигл. Производить такое устройство можно массово и по низкой цене.

Недавно учёные предложили использовать в качестве замены уколов специальные пластыри. Пластыри покрыты крохотными иглами с вакциной.